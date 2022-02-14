75 классов остаются на дистанционке в Петербурге

В Петербурге из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и коронавирусом продолжают учится дистанционно 75 классов в 40 школах. Об этом сообщили в городском комитете по образованию.

34 группы в 23 петербургских детских садах закрыты на карантин из-за высокой заболеваемости.

В понедельник, 14 февраля, учащиеся 7-11 классов петербургских школ вернулись к очному обучению. Со 2 февраля они учились дистанционно в связи с высоким уровнем заболеваемости к данной возрастной группе.

Ранее Ирина Потехина заявила, что за этот период заболеваемость ОРВИ среди детей сократилась в 1,5 раза. Также в два раза сократилась госпитализация несовершеннолетних.