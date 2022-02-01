Потехина объяснила, почему школьники 1-6 классов не ушли на дистанционку в Петербурге

ице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказал, почему в Петербурге на дистанционное обучение со 2 февраля отправляют не всех школьников, а только учеников 7-11 классов. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте», она написала, что в детских садах заболеваемость остается в пределах сезонной нормы. В начальной школе также не наблюдается так называемого «вертикального взлета». Основной прирост заболеваемости, по словам Ирины Потехиной, в Петербурге дают учащиеся средней и старшей школы.

Вице-губернатор отметила, что ранее заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков в Петербурге ни разу не превышала десяти процентов. Однако, на прошлой неделе почти четверть всех случаев болезни были зарегистрированы у несовершеннолетних пациентов.