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На Камчатке школьников отправили на дистанционку из-за извержения вулкана

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© Фото: pxhere

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В Камчатском крае власти приняли решение отправить школьников двух населенных пунктов на дистанционное обучение из-за последствий извержения вулкана и сильного пеплопада. В таком формате они будут заниматься 10 дней.

Глава администрации Усть-Камчаткого района Олег Бондаренко рассказал, что дети не смогут дойти до учебных заведений. По его словам, нахождение детей в этом месте остается под вопросом. Об этом сообщает телеканал 360.

Отмечается, что жителям пострадавших населенных пунктов заказали по пять тонн бутилированной питьевой воды.

Бондаренко отметил, что специалисты восстановили электроснабжение, открыли движение по автодороге Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.

Напомним, что после извержения вулкана Шивелуч ночью 11 апреля землю в Усть-Камчатком районе Камчатского края покрыл толстый слой пепла.

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