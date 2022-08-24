В Смольном объяснили, почему важно было избежать дистанта в школах

Скоро начнется новый учебный год и петербургские школы заработают в своем обычном режиме. Было разрешено вести обучение без ковидных ограничений. В Смольном назвали причины, по котором важно избежать дистанционного обучение я грядущем учебном году.

В разговоре с “МК в Питере” вице-губернатор города Ирина Потехина рассказала, что возвращение в привычный ритм обучения можно назвать праздником. Из-за ограничений и дистанционки долгое время были запрещены групповые выходы детей куда бы то ни было.

Потехина отмечает, что от удаленки больше всего страдали родителей школьников, а также такой режим обучения негативно влиял на экономику. По ее словам, от закрытия школ останавливается половина городской экономики.

Теперь есть надежда, что коллективный иммунитет и опыт, приобретенный за два с лишнем года пандемии, позволят избежать дистанционного режима обучения.