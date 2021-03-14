Петербургский специалист по вакцинации сообщил, кому не стоит прививаться от «ковида»

Главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Петербурга, занимающаяся вопросами профилактики коронавируса и вакцинации, перечислила противопоказания к прививке. Так, Сусанна Харит ответила на наиболее частный вопрос о влиянии аллергии на действие препарата от вируса COVID-19.

По словам специалиста, противопоказаниями к вакцинированию являются тяжелые аллергические реакции (анафилактиоидные реакции или анафилактический шок), а сыпь и сезонная аллергия не являются серьезными противопоказаниями.

Тем, у кого наблюдаются симптомы сезонной аллергии, необходимо принимать противоаллергические препараты до вакцинации и еще два дня после прививки.

Кроме того, Сусанна напомнила, что в момент острого заболевания необходимо воздержаться от ввода препарата и стоит дождаться выздоровления, а затем через 2-4 недели можно вводить вакцину.