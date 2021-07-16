Председатель комитета по здравоохранению Петербурга прошел ревакцинацию

Председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прошел ревакцинацию от COVID-19, об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте" в четверг, 15 июля.

Глава Комздрава вновь выбрал «Спутник V», которым прививался в прошлом году.

"Замечу, что все мои заместители в Комитете по здравоохранению привиты именно этой вакциной. В связи с особым ажиотажем, который возник в городе в связи с поступлением вакцины "Ковивак", еще раз напомню: у всех зарегистрированных в России вакцин одинаковые показания и противопоказания, поэтому предпочтения того или иного препарата обычно ничем не обоснованы. Главный закон вакцинации - привиться вовремя", — отметил на своей странице "ВКонтакте" Лисовец.

Он также добавил, что в Петербурге ревакцинацию прошли 327 человек. Для повторной вакцинации все желающие могут выбрать любую из представленных вакцин. Также могут привиться и те, кто уже переболел коронавирусом. Для этого следует подождать 6 месяцев после выздоровления.