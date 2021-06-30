Петербуржцы задали вопросы Путину на прямой линии

В Москве завершилась ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Среди вопросов от россиян два видеообращения прислали петербуржцы - их интересовали отношения с президентом Америки и проблема водоснабжения в Ленинградской области. Об этом сообщает “МК в Питере”.

Прямая линия прошла сегодня, 30 июня. Мероприятие стало ежегодной традицией, однако в 2021 году формат линии претерпел некоторые изменения Так, вопросы задавали только простые россияне, а не журналисты и приглашенные звезды. Кроме того, часть вопросов задавалась не в онлайн-режиме, а с помощью отправленных видеороликов. Среди таких вопросов два прислали из Петербурга.

Так, жительница Ленобласти обратилась с жалобой на сломанный водопровод в деревне Староселье. Примечательно, что вопрос начали решать оперативно по инициативе местных властей. Кроме того, из Петербурга прислали вопрос об отношениях президента с Джо Байденом. Владимир Путин рассказал россиян, зачем встречался с коллегой и высказал предположение о возможном введении новых санкций.

По традиции, Путин оставался на стороне народа, проявлял внимание к каждому. Президент продемонстрировал глубокое знание всего спектра обсуждаемых проблем: от международных отношений до ЖКХ. Также обсуждались проблемы конкретных городов и проблемы с ростом цен.

Конечно, на прямой линии не обошлось без вопросов о коронавирусной инфекции. Владимир Путин сообщил, что он уже привился вакциной «Спутник V». Особенно президенту не понравилось, что россияне сталкиваются с принуждениями к вакцинации. По мнению главы государства, привиться или нет каждый выбирает сам. Тем более, что у некоторых граждан могут быть противопоказания к вакцинации.