Песков пообещал прямую линию с Путиным после Экономического форума

После Петербургского международного экономического форума может состояться прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что точная дата возможной прямой линии с президентом пока неизвестна. Её предстоит определить позднее.

Международный экономический форум состоится в Петербурге с 15 по 18 июня. Предыдущая прямая линия с Владимиром Путиным проводилась 30 июня прошлого года. Длительность эфира тогда составила 3 часа 42 минуты. Президент ответил на 68 вопросов, а в общей сложности от зрителей было принято свыше 2 миллионов обращений.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на предыдущей прямой линии с президентом было задано два вопроса от петербуржцев и жителей Ленинградской области. Президента спросили о сломанном водопроводе в деревне Староселье и его отношениях с Джо Байденом.