Путин рассказал об укреплении экономического суверенитета России

Президент России Владимир Путин заявил, что 2020-е годы станут для России периодом укрепления экономического суверенитета. По словам главы государства, российская экономика сохранит курс на открытость и расширение международного сотрудничества.

Обращаясь к организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин отметил, что Россия будет ускоренно развивать собственную инфраструктурную и технологическую базу, повышать уровень подготовки специалистов и формировать независимую финансовую систему. Приветственная телеграмма с такими словами опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что страна сохранит курс на открытость и международное сотрудничество.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что проведение прямой линии с Владимиром Путиным возможно после проведения ПМЭФ-2022.