Петербург был вынужден выполнить обязательства по организации Евро-2020

Ведущии "Прямой линии" сообщили, что одной из популярных тем стало проведение мероприятий Евро-2020 в Петербурге в период запрета. Граждане задаются вопросом, почему запрет на проведение массовых мероприятий не коснулся Чемпионата Европы по футболу.

"Здесь прежде всего, мы вынуждены были исполнять обязательства, взятые на себя государством, по организации этих крупных спортивных мероприятий", – ответил Владимир Путин.

Евро должен был состосяться в 2020 году, однако из-за пандемии тур перенесли на год. Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в нескольких городах мира, среди которых Санкт-Петербург. В городе уже провели 6 игр и готовятся к последнему матчу четвертьфинала в Петербурге 2 июля.