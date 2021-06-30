Путин против обязательной вакцинации

Прямая трансляция с главой государства началась с вопросов о коронавирусе, ограничениях и обязательной вакцинации. Путин высказался против обязательной вакцинации для всех, однако вскоре напомнил, что "закон позволяет губернаторам вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан".

"Вакцинация не является обязательной в общенациональном плане. Но в случае подъема эпидемии в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей руководители могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Это все в рамках закона 1998 года", — сообщил Владимир Путин.

По словам главы государства, предотвратить пандемию может только вакцинация. Отвечая на вопросы об антипрививочниках, он попросил граждан прислушиваться к специалистам, а не основываться на слухах.

Также Путин напомнил, что "требовать обязательной вакцинации и грозить увольнением при наличии медицинского отвода незаконно".