Росгвардейцы в Выборге поставили первый компонент "Спутника V"

В понедельник, 16 августа, два десятка сотрудников отдела вневедомственной охраны в Выборге прошли добровольную вакцинацию против коронавируса. Выездная бригада выборгской межрайоной больницы поставила росгвардейцам первый компонент вакцины "Спутник V".
По данным пресс-службы ГУ Росгвардии, на данный момент в Петербурге и Ленинградской области привилась уже большая часть сотрудников — это примерно 70%. Планируется довести этот показатель до 100%. Исключения составляют только те, у кого противопоказания.
В Главном управлении Росгвардии вакцинацию от коронавируса прошли 82% личного состава.