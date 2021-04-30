В Колпино начали вакцинацию пациентов во время выписки

В Петербурге планируют начать вакцинопрофилактику для пациентов, находящихся на выписке из стационаров. В тестовом режиме функционал запустили в Колпино в Городской больнице №33 в пятницу, 30 апреля. Об этом сообщают в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Согласно задумке, пациенты готовые к выписке, а также без противопоказаний к препаратам, содержащимся в вакцинах, смогут привиться от вируса COVID-19, не покидая стен стационара. Речь идет о пациентах терапевтических отделений, находящихся на лечении после обострения хронического заболеваний. Привиться им предложат только после прохождения курса лечения.

На данный момент от коронавирусной инфекции привилось 557 301 петербуржец.