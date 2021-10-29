Врачи не рекомендуют «Спутник Лайт» для первичной вакцинации

Основная задача антиковидных ограничений – вакцинация населения. Для граждан доступны четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Как рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» врач-терапевт приемного покоя Клинической больницы Cвятителя Луки Нино Задиева, «Спутника V» имеет меньше всего противопоказаний и в среднем наиболее длительное защитное действие.

Привиться можно любой из выше перечисленных вакцин, если у человека нет хронических заболеваний, острых инфекционных или неинфекционных болезней. Однако Задиева отметила, что выбирать для первичной вакцинации «Спутник Лайт» не стоит. Он лучше всего подходит для ревакцинации или может быть введен уже переболевшему человеку. Это связано с тем, что вакцина однокомпонентная.