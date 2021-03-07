В Смольном рассказали о некоторых проблемах вакцины «Спутник V»

От жителей Санкт-Петербурга все чаще стали поступать жалобы на сомнительную эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Петербуржцы сообщают, что даже после введения обеих дох препарата, в организме не наблюдается формирование антител.

Однако ранее в НИЦ им. Гамалеи сообщили, что если антитела не появятся, то необходимо будет сделать еще одну прививку, но после согласования с врачом. Ассиметричную сторону занял комитет по здравоохранению Петербурга, в котором сообщили, что по инструкции, повторная доза вакцины невозможна, если в организме низкий уровень антител.