В Петербурге число привитых горожан превысило 2 млн человек

Число привитых петербуржцев за день до Нового года превысило 2 миллиона человек. Об этом 30 декабря сообщает Neva.Today со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

По данным ведомства, число полностью вакцинированных препаратом «Спутник V» достигло 2 млн 5 тысяч 520 человек. Дозу однокомпонентного «Спутник Лайт» получили 601 тысяча 673 человека. Таким образом, всего в Петербурге полностью привились от COVID-19 2 млн 685 тысяч горожан.

«Число тех, кто начал курс вакцинации и впервые привился от COVID-19, составило 2907800 человек и скоро подойдет к отметке 3 млн человек», — также отметили представители комитета.

Ранее в Смольном заявляли, что их целью является не менее 3,5 млн привитых человек. Однако в последнее время, темпы вакцинации сильно просели из-за отказа введения жестких антикоронавирусных мер губернатором Петербурга Александром Бегловым, таких как введение qr-кодов в заведениях общепита и гостиницах.

Введение меры уже неоднократно переносилось. Сначала с 1 на 27 декабря, а затем на 2 января 2022 года. При этом эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной.