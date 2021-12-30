  • 30 Декабрь 2021
USD 31.12.2021 74.2926 +0.6412
USD ММВБ 18:24 74.7085  
EUR 31.12.2021 84.0695 +0.8655
EUR ММВБ 18:24 84.7167  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге число привитых горожан превысило 2 млн человек

Автор:


© Фото: pixabay

Темы дня

Темпы вакцинации в городе заметно просели из-за отказа введения властями жестких мер.

Число привитых петербуржцев за день до Нового года превысило 2 миллиона человек. Об этом 30 декабря сообщает Neva.Today со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. 

По данным ведомства, число полностью вакцинированных препаратом «Спутник V» достигло 2 млн 5 тысяч 520 человек. Дозу однокомпонентного «Спутник Лайт» получили 601 тысяча 673 человека. Таким образом, всего в Петербурге полностью привились от COVID-19 2 млн 685 тысяч горожан.

«Число тех, кто начал курс вакцинации и впервые привился от COVID-19, составило 2907800 человек и скоро подойдет к отметке 3 млн человек», — также отметили представители комитета. 

Ранее в Смольном заявляли, что их целью является не менее 3,5 млн привитых человек. Однако в последнее время, темпы вакцинации сильно просели из-за отказа введения жестких антикоронавирусных мер губернатором Петербурга Александром Бегловым, таких как введение qr-кодов в заведениях общепита и гостиницах. 

Введение меры уже неоднократно переносилось. Сначала с 1 на 27 декабря, а затем на 2 января 2022 года. При этом эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной. 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram