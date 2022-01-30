В Петербурге за сутки от COVID-19 привили почти 140 подростков

За прошедшие 24 часа новым препаратом «Спутник М» в Петербурге от коронавируса привили 139 подростков. Об этом 30 января сообщается опубликованной на сайте Смольного эпидемиологической справке.

Всего в городе от коронавируса, без учета вакцины «Спутник Лайт», первично привиты 2 353 098 человек, из них 230 — дети.

За прошлые сутки в городе завершили цикл вакцинации 5029 петербуржцев.

В Северной столице на сегодняшний день работают 190 прививочных пункта. Запас вакцины от коронавируса составляет 729 129 доз.