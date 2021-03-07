Петербуржцев продолжают штрафовать за отсутствие масок

В Санкт-Петербурге в последнее время наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекции, но темпы снижения инфицированных «ковидом» также снижаются. В связи с этим, эксперты считают, что антикоронавирусные меры пока не стоит отменять.

В феврале 2021 года за нарушение антиковидных мер было оштрафовано 1557 петербуржцев. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщает, что чаще всего штрафовали тех граждан, у которых отсутствовала медицинская маска, а также за несоблюдение социальной дистанции между посетителями и сотрудниками в общественных местах.