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Хронология: как Петербург жил при обязательном масочном режиме

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© Фото: pixabay.com

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С 27 мая в Петербурге отменили обязательный масочный режим, который длился в городе почти два года. Рассказываем, как это было.

Обязательное ношение масок ввели в Северной столице 12 мая 2020 года 121-м постановлением городского правительства. Кроме масок также говорилось и об обязательном ношении перчаток. За уклонение от закона предусматривались штрафы от 4 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

Через два дня после введения масочного режима со станции метро "Нарвская" в больницу доставили контролера. Он получил кулаком в лицо после того, как попросил пассажира надеть СИЗ. Драчуна задержали в тот же день.

В октябре 2020 года 22-летний мужчина устроил в метро скандал - вызвали полицию. Причина возмущения была та же - просьба надеть маску. К дебоширу пришлось применить силу, вель он не реагировал на просьбы. В июне 2021 года было зафиксировано около 20 случаев нападения на сотрудников метро из-за таких просьб.

Возмущение горожан лишь нарастало и дошло до убийства. 53-летний мужчина получил смертельное ранение после того, как попросил двух пассажиров в маршрутке надеть СИЗ. Подозреваемых в убийстве задержали на следующий день. Один из мужчин уже был ранее судим.

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