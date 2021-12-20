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14 заведений-нарушителей антиковидных ограничений выявили в Петербурге за неделю

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© Фото: Baltphoto

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Проверки соблюдения организациями антиковидных требований проходят ежедневно.

В Петербурге сотрудники Комитета по контролю за имуществом проводят ежедневные рейды для проверки соблюдения противоэпидемиологических требований перед новогодними праздниками. В Адмиралтейском, Невском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Красносельском, Кировском, Выборгском, Московском районах за неделю проверили 142 организации.

Нарушения правил были выявлены в четырнадцати организациях. Основным стало отсутствие QR-кода, разрешающего работу в пандемию или использование некорректного. У сотрудников отсутствовали защитные маски, а в помещениях — разметка, обозначающая социальную дистанцию.

Теперь владельцам организаций-нарушителей грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Если будет доказано причинение вреда здоровью человека, штраф вырастет до миллиона рублей.

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