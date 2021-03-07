Количество петербуржцев, зараженных «ковидом», снижается с маленькой скоростью

Власти Санкт-Петербурга заметили, что в последнее время медленные темпы снижения заболеваемых коронавирусной инфекцией. В администрации объяснили это тем, что очень мало горожан идет на вакцинацию.

По сравнению с прошлой неделей, распространение вируса замедлилось. Однако темпы заболеваемости также снизились. За последние сутки рост инфицированных «ковидом» составил 0,72%. Кроем того, количество госпитализированных увеличилось на 3%, а вылечившихся пациентов — на 10%.

За все время от коронавируса привилось 280 тысяч петербуржцев. Из них 147 тысяч получили оба компонента вакцины.