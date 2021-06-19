Завтрашний концерт "Мумий Тролля" в Петербурге отменили

В Петербурге отменен концерт «Мумий Тролля», который должен был состояться 20 июня в «Севкабель Порту».

В пресс-службе площадки сообщили, что еще утром проведение мероприятия подтвердили, однако некоторое время назад концерт был отменен.

О причинах отмены не сообщается, однако недавно в Петербурге были ужесточены коронавирусные ограничения, которые ввели в связи с ростом темпов заражения. В том числе, проход на массовые мероприятия был запрещен без наличия отрицательного ПРЦ-теста.