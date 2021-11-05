В Петербурге немного замедлился рост заболеваемости коронавирусом

На фоне нерабочих дней в Петербурге немного замедлились темпы прироста заболеваемости коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе, за 4 ноября в городе выявлено 3363 случая заболевания. 89 петербуржцев скончались от болезни.

Неделю назад, 29 октября, в Петербурге было зарегистрировано 3452 новых заражения. Пик пришелся на 31 октября, когда заболели коронавирусом 3597 петербуржцев.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вакцинируют от коронавируса уже свыше 25 тысяч человек в сутки. В ближайшее время второй пункт вакцинации откроется в ТРК «Заневский каскад».