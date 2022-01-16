Суточная заболеваемость коронавирусом в России может достичь 65 тысяч случаев к февралю

Руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров спрогнозировал возможный вариант развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в России. Как сообщает ТАСС, ученый прогнозирует по 65 тысяч случаев новых заражений в сутки уже в феврале.

Такой прогноз создан с помощью математической модели CIR (Confirmed cases, Infected, Removed, созданной под руководством Виктора Захарова. Выполненные на её основе расчеты, дают возможную общую цифру инфицированных коронавирусом в России в 11,5 миллионов человек.

Ученый отметил, что высокие темпы прироста заболеваемости в России могут сохраняться до середины февраля. В этом случае число ежедневно регистрирующих случаев заболевания может достичь 110 тысяч и даже превысить данный прогноз.