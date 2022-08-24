В Петербурге число ревакцинированных горожан превысило 500 тысяч

На фоне роста заболеваемости COVID-19 многие жители Петербурга пошли на ревакцинацию для того, чтобы снизить риск заражения. Число прошедших ревакцинацию уже превысило полмиллиона.

В Северной столице за последний месяц темпы ревакцинации выросли вдвое. На данный момент общее число ревакцинированных горожан уже перевалило за 500 тысяч человек. В среднем за один день процедуру проходят по шесть-семь петербуржцев.

В Смольном сообщили, что в Петербурге на сегодняшний день работают 181 пункт вакцинации от коронавируса. Для детей организовано 92 пункта. Записаться на прививку можно: по телефону информационно-справочной службы «122», через колл-центр ближайшей поликлиники, через Госуслуги, или через сервис «Здоровье петербуржца».

Ранее Санкт-Петербурн.ру сообщал, что в списке лекарственных препаратов от COVID-19 появились два новых лекарства.