Для больных петербуржцев в стационаре приступили ко второму этапу вакцинации

В пресс-службе комитета по социальной политике сообщили, что учреждения стационарного типа приступили к активному вакцинированию пациентов вторым компонентом «Спутника V».

«В начале февраля медицинские работники начали приезжать в наши интернаты, чтобы сделать прививки наиболее ослабленным проживающим», — заявили в ведомстве. Также в комитете добавили, что это упростило и ускорило процесс вакцинации, а также приведет к снятию многих ограничений.

Также в ведомстве отметили, что в стационарах лежат люди с особым состоянием здоровья, которые очень хотят вернуться к обычной жизни.