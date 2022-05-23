В Петербурге сократился коечный фонд ля больных коронавирусом

В Петербурге на сегодняшний день в семи стационарах принимают больных коронавирусной инфекцией. В них развернули 1439 коек.

Еще несколько дней назад их было немного больше - фонд уменьшился на 60 коек. На лечении находятся 1367 человек, а в реанимации 219. К ИВЛ при этом подключены 27 человек. За последние сутки в стационары поступили 63 человек.

На амбулаторном лечении находятся 2328 петербуржцев, а на карантине 219 человек.

Кроме того, продолжает действовать 181 пункт вакцинации. Полный цикл прививки от коронавируса завершили 3 млн 90 тысяч человек.