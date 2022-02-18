Более 700 петербуржцев с коронавиурсом увезли в больницы за сутки

В Петербурге за сутки поступили в стационары с диагнозом коронавирус 737 человек. Как сообщили в оперативном штабе более 8 тысяч горожан в настоящее время проходят лечение в стационарах.

597 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 321 пациент.

В настоящий момент в больницах Петербурга свободно 36,12% коек. Выздоровели после перенесенного коронавируса 28 876 горожан.

Более 4 тысяч петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса за сутки. Также привито 118 детей.