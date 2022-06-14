В Петербурге за сутки выявили 201 случай коронавируса

За прошедшие сутки, 13 июня, в официальную статистику вошел 201 случай коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость в Петербурге продолжает медленно снижаться. Днем ранее коронавирусом заболели 203 человека. Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 1 532 867 петербуржцев.

За сутки госпитализация потребовалась 41 горожанину с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем днем ранее, когда в больницы увезли 53 человека. Выписали по выздоровлению 181 петербуржца.

Суточная смертность от коронавируса в Петербурге составила 11 случаев. Всего с начала пандемии от болезни и её последствий умерли 33 986 петербуржцев.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Кремле по-прежнему действуют антикоронавирусные меры.