242 случая коронавируса зарегистрировали в Петербурге за сутки

За прошедшие сутки, 5 июня, в официальную статистику вошли 242 новых случая коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость в Петербурге сохраняется на прежнем уровне. Днем ранее сообщалось о 248 заболевших. Всего с начала пандемии в Северной столице зарегистрировали 1 531 140 заболевших.

За сутки госпитализация потребовалась 49 петербуржцам с диагнозом коронавирус. Днем ранее в больницы увезли 60 человек. Выписаны по выздоровлению 98 горожан.

11 петербуржцев умерли от болезни и её последствий за сутки. С начала пандемии в Петербурге зарегистрирован 33 901 летальный исход.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко охарактеризовал уровень заболеваемости коронавирусом в России как довольно высокий.