Петербуржцев с COVID-19 и пневмонией принимают 14 городских стационаров

В Петербурге больных с коронавирусом и пневмонией принимают 14 стационаров. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Горожан с коронавирусом и пневмонией продолжают принимать 11 городских и 3 федеральных стационара. В настоящий момент лечение в них проходят 2 012 пациентов. Еще 13 140 петербуржцев лечатся амбулаторно, из них 12 571 человек получает бесплатную лекарственную терапию. На карантине остаются 70 человек.

За прошедший день полностью прошли процедуру вакцинации от коронавируса 1 320 петербуржцев, 21 из которых — дети. Первично привиты 1 039 человек, из них 79 детей в возрасте от 12 до 17 лет.