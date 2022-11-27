В Петербурге более 50% населения привилась от гриппа

Петербуржцы продолжают проходить вакцинацию от гриппа. На сегодняшний день уже половина населения города получила прививку.

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано 2 миллиона 289 тысяч 874 человека. Это 52,01% от населения Северной столицы.

Среди вакцинированных 460 тысяч детей и 1 млн 817 тысяч взрослых, 12 тысяч беременных. Также 510 тысяч человек привито за счет средств администраций районов, предприятий и организаций.

Сегодня во всех районах города работают 292 прививочные бригады на 352 объектах. Также функционируют 19 передвижных прививочных пунктов в 8 районах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе Петербурга реконструируют поликлинику № 70, которая расположена в поселке Песочный. В учреждение обновят оборудование и организуют дневной стационар на 120 коек.