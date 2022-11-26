Поликлиника № 70 в поселке Песочный будет реконструирована

В Курортном районе Петербурга реконструируют поликлинику № 70, которая расположена в поселке Песочный. В учреждение обновят оборудование и организуют дневной стационар на 120 коек.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, реконструкция медицинского учреждения будет осуществленная в рамках Адресной инвестиционной программы. Отмечается, что проект обновления поликлиники уже прошел экспертизу. Реконструкционные работы начнутся в ближайшее время.

Для того, чтобы сохранить доступность медицинской помощи на время работ, будет запущен Центр общей врачебной практики в ЖК “Реновация”. Там будут работать кабинеты врачей общей практики, прививочный кабинет, подстанция скорой помощи и кабинет гинеколога. А к врачам-специалистам можно будет обратиться в поликлинику № 68.

Ранее также сообщалось, что в Сестрорецке на территории больницы № 40, в рамках Адресной инвестиционной программы, в ближайшее время начнется строительство еще двух современных корпусов.