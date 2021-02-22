За минувшие сутки за свыше 1 тысячи петербуржцев обратились за медпомощью

В Санкт-Петербурге за последние сутки за медицинской помощью обратилось 1 тысяча жителей города, у которых есть подозрение на коронавирус. Такие данные приводит координационный совет по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Однако многие стационары 22 февраля вернутся в привычный режим работы. Сейчас уже свободно 4156 коек-мест из 9273, то есть около 45%.

На данный момент среди больных, находящихся в стационаре с коронавирусной инфекцией, около 25% — это протекание болезни в тяжелой форме. Около 217 пациентов находится на ИВЛ. Всего в больнице находится 3338 ковид-больных. По сравнению с прошлой неделей, это на 5% меньше.