Сотрудница комитета Госдумы советует россиянам готовиться к новой волне коронавируса

Кандидат медицинских наук и заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в России возможна новая волна коронавируса. Таким мнением она поделилась в эфире радио Sputnik.

Как отметила эксперт в Европе уже отмечен новый рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому и России следует готовиться к тому, что новая волна заболеваемости covid-19 в стране возможна.

Татьяна Соломатина отметила, что от инфекции по-прежнему можно защититься с помощью вакцинации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге могут ввести частичную коронавирусную амнистию. Дела по нарушениям ковидных ограничений обещают закрыть тем нарушителям, которые не были злостными.