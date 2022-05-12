В Петербурге опасаются появления холеры

Власти Петербурга планируют подготовить город к возможному завозу холеры. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам эксперта, в группу риска по холере и ряду других кишечных инфекций входят беженцы из различных городов Украины. Дмитрий Лисовец подчеркнул, что люди приезжают из регионов, где есть сложности с оказанием медицинской помощи и обеспечением санитарного благополучия. Мероприятия по подготовке Петербурга к возможному завозу холеры начнутся уже на текущей неделе.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Он составляет 60%.