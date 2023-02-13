Адвокат защитила маленьких россиян, родившихся за рубежом

Один из российских депутатов предложил не давать маткапитал гражданкам, которые родили малыша за рубежом. Предполагается, что некоторые женщины могут следовать за двойным гражданством для ребенка, а позже и сами получить его. Однако, по мнению эксперта, предложенная мера не достаточно обоснованная, так как причины родов за границей бывают разными, а сам малыш в решении матери участие принять в любом случае не может.

В беседе с телеканалом "360" юрист, адвокат, специалист по семейному праву, основатель общественного движения "Права родителей" Виктория Дергунова напомнила, что материнский капитал - это не деньги матери, а помощь прежде всего семье и ребенку. Например, это может затронуть как жилищные условия, так и образование несовершеннолетнего.

"Почему из-за решения матери должна страдать вся семья?",- задается вопросом Дергунова.

При этом сам ребенок не может выбрать, где ему родиться. Также специалист указала на различного рода непредвиденные обстоятельства, когда беременная женщина, например, находилась за границей и планировала вернуться, но по медицинским показаниям не смогла этого сделать.

Также не исключен такой фактор как коронавирус, или лучшие условия для рождения ребенка в плане медицины.