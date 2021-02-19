С 24 февраля в ТЦ Петербурга будут прививать от COVID-19

В Санкт-Петербурге с 24 февраля в торговых центрах города будут открыты пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга, который контролирует работу сферы здравоохранения и Комздрав, отметил, что планируется открыть четыре прививочных пункта.

Однако замглавы города до этого говорил про пять точек вакцинации. Среди них ТЦ «Ситимолл», «Стокманн», «Охта Молл», «Жемчужная плаза» и «Европолис».

В помещениях торговых центров подготовили все для проведения медицинских мероприятий. Будут поставлены комнаты для обследования, а также регистрации пациента.