Петербургские магазины проверяют QR-коды по-разному

В Петербурге со 2 января необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного коронавируса, для посещения торговых центров и заведений общепита. Однако, как сообщают «Невские Новости», проверки везде проходят по-разному.

Во многих торговых центрах не проверяют коды при входе. Некоторые магазины просят предъявить их для входа на свою территорию. Из-за этого образуются очереди из желающих совершить покупки, так как проверка часто занимает длительное время.

В других магазинах действует иной принцип проверки и на входе у покупателя ничего не требуют. Пройдясь по отделу и выбрав нужный товар, он узнает о необходимости предъявить QR-код уже на кассе и уходит с пустыми руками.

Некоторые опрошенные изданием посетители торговых центров рассказывали, что смогли купить еду в кафе, сказав, что QR-код предъявит их спутник. Другие и вовсе сообщили, что никакого кода у них не требовали.