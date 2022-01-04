На въезде в «Охта Парк» образовались гигантские пробки

В понедельник, 3 января, на подъездах к загородному курорту и катку «Охта Парк» были замечены серьезные пробки. Сервис «Яндекс Пробки» окрасил ведущие к нему дороги в бордовый цвет, а горожане жаловались, что в заторах пришлось провести по несколько часов.

Число желающих покататься на коньках на загородном катке явно увеличилось с введением QR-кодов в общепите и торговых центрах Петербурга. Горожане начали искать новые способы развлечься, не предъявляя коды, подтверждающие факт вакцинации или перенесенного коронавируса.

Для прохода на каток «Охта Парка» QR-коды не требуют. Они необходимы только тем, кто хочет остановиться в гостиничном комплексе при курорте.