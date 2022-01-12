Уже 111 петербургских заведений поддерживают QR-бойкот

В Петербурге количество заведений, бойкотирующих проверки QR-кодов у посетителей, возросло до 111. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил организатор акции Александр Коновалов.

За прошедшие сутки к бойкоту присоединились еще 17 заведений. Все они представляют различные сферы бизнеса: рестораны, непродовольственные-магазины, арт-пространства, йога-студии и другие.

QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, стал обязательным для посещения петербургских торговых центров и ресторанов 2 января. Без него в настоящее время можно посетить продовольственные магазины и те, где продают товары первой необходимости, а также аптеки и некоторые другие магазины.