В Петербурге на детской площадке обнаружили тело девочки

Инцидент произошёл 14 февраля. Об обнаружении тела ребенка сотрудникам правоохранительных органов сообщил местный житель. Тело девочки 2010 года рождения было найдено на детской площадке.

В полицию поступило обращение от мамы девочки, которая проживает на Новгородской улице. По словам женщины, ее дочь ушла из дома утром. При этом сообщается, что на ребенке не было верхней одежды.

Мама девочки пыталась самостоятельно найти дочь во дворах. Через два с половиной часа о теле ребенка на детской площадке сообщил мужчина, обратившийся в полицию.