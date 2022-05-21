В квартире на Плесецкой нашли труп младенца

В Приморском районе Петербурга днем 20 мая нашли мертвой полугодовалую девочку. О смерти в полицию сообщила бригада скорой помощи, которую вызвала мать ребенка.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», мать покормила девочку и положила в кроватку. Отец забрал ребенка с собой на диван, так как он плакал.

Через несколько часов мать девочки проснулась и увидела, что та лежит на диване лицом вниз без дыхания. После этого женщина вызвала скорую помощь. По предварительной информации, причиной смерти ребенка стал синдром сонного апноэ. Семья умершей девочки благополучная и на учете не состоит.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ребенка на велосипеде госпитализировали после столкновения с электросамокатчиком у парка Интернационалистов.