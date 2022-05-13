В квартире на Чуковского нашли труп ребенка

Ранним утром 12 мая в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа ребенка дошкольного возраста в квартире на улице Корнея Чуковского. Внешних признаков насильственной смерти на теле девочки не нашли.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», днем у ребенка поднялась температура и мать забрала девочку из детского сада домой. Ночью у ребенка появились хрипы и мать вызвала скорую помощь.

Врачи пытались реанимировать девочку, но помочь не смогли — ребенок скончался. Согласно медицинским документам, погибшая девочка стардала от врожденного порока сердца.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что труп школьника нашли под окнами многоэтажки в Осиновой Роще.