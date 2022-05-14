Скелет в спортивном костюме нашли в Отрадном

В Кировском районе Ленинградской области обнаружили останки человека в спортивном костюме.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, после полудня в дежурную часть полиции позвонил прораб из строительной компании, которая ведет работы в Отрадном. На Ленинградском шоссе, 1А увидели страшную находку. Она показалась из-под земли.

С первго взгляда не удалось установить пол и возраст. Части скелета извлекли из грунта и отправили на экспертизу для установления причины смерти. При этом скелет был облачен в спортивный костюм.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в квартире на Чуковского нашли труп ребенка. Врачи пытались реанимировать девочку, но помочь не смогли — ребенок скончался.