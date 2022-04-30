Тело младенца без признаков насильственной смерти нашли в Металлострое

Тело трехмесяцной девочки нашли в квартире на улице Богайчука в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга. Сообщение в полицию о трупе ребенка поступило утром 29 апреля.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», на теле ребенка не обнуражено признаков насильственной смерти. Причину определит судебно-медицинская экспертиза.

Родители умершей девочки являются гражданами Таджикистана. На миграционном учете они не состоят. В отношении обоих составили протоколы об админситративном праконарушении. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что труп мужчины в подвале на Дегтярной улице нашли по запаху.