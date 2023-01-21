На проспекте Кима по неизвестной причине скончалась полугодовалый младенец

В Василеостровском районе Петербурга умерла девочка, которой еще даже не исполнилось года. Причины смерти устанавливаются.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 января, в пятницу, в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в квартире дома на проспекте Кима труп ребенка.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в своей квартире, без внешних следов насильственной смерти, был обнаружен труп полугодовалой девочки.

Известно, что семья ребенка полная, состоит на учете в ПНД. Труп направлен в морг для выяснения причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе на Маршала Захарова обнаружили труп школьника без признаков насильственной смерти.