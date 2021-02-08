Вакцину «Спутник V» в Петербурге можно теперь будет поставить в ТЦ

В Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусной инфекцией стала немного стабильной. Иногда Смольный переходит от временных и чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом, к постоянным и планомерным ближайшее. В ближайшее время, в торговых центрах (ТЦ) города будут открыты пункты вакцинации.

«Сегодня главное оружие против коронавирусной инфекции — это профилактика. Интерес к вакцинации в нашем городе растет. Каждые 10 дней мы удваиваем число сделанных прививок. На следующем этапе начнем привлекать к процессу частные медицинские компании», — заявил Александр Беглов.

Также губернатор Петербурга добавил, что скоро будет стартовать пилотный проект по осуществлению вакцинации в одном из ТЦ. Все прививки будут бесплатными вне зависимости от места.