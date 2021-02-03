Петербургские прививочные пункты увеличили мощность до 200 вакцинаций за сутки

В Петербурге удалось увеличить мощность прививочных центров до 200 человек в день. Прививки от коронавирусной инфекции будут делать как в государственных, так и в частных клиниках. Об этом сообщает Смольный.

«Город согласовал с Министерством здравоохранения открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В дальнейшем их число будет увеличено», - отметил Александр Беглов.

Так, губернатор Петербурга в рамках заседания рабочей группы госсовета РФ по противодействию распространения инфекции COVID-19 заявил о планах на дальнейшее увеличение мощностей.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о прекращении приема коронавирусных больниц в Мариинской городской больнице.