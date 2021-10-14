Беглов рассказал про стационары-трансформеры

Губернатор Александр Беглов обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой использование петербургских стационаров-трансформеров во время пандемии коронавируса. Как отметил Беглов, использование действующих учреждений под нужды больных коронавирусом требует значительных затрат. Кроме этого, перевод коек в ковидный фонд не дает возможности лечить плановых пациентов.

Вице-премьер Татьяна Голикова побывала в новом корпусе госпиталя для ветеранов войн. Здание построили в рекордные сроки, первых пациентов корпус-трансформер начал принимать в конце прошло года.

В декабре будет введен в строй корпус-трансформер в больнице Святого Георгия. Следующим трансформером станет корпус НИИ имени Дженелидзе.